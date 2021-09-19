Son dakika spor haberi: Spor yazarları Kasımpaşa-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Oyunun gidişatında da zaten bireysel futbolcu kalitesiyle Trabzonspor'un oyunu çözüp skor yapması gerekiyordu. Ve atılan golle de çok iyi oynamadığı bir 90 dakikada 3 puan almasını bildi. Trabzonspor fiziksel tempo yapıp, yüksek eforlarda oynayamaz. Dün ve geçmiş maçlarda olduğu gibi, topla bu tempoyu ve baskıyı verip, bireysel oyuncu kalitesiyle ve performansıyla sonuç alacaktır.
YUNUS EMRE SEL - İYİ, KÖTÜ VE TUHAF
Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki dünkü futbolunu, başlıktaki üç kelimeyle rahatlıkla özetleyebiliriz bence. 'Tuhaf' kelimesi futbol terminolojisinde manasız gibi gözükse de bu kadar kaliteli ayakların yer aldığı bir takımda, özellikle orta saha ile defans arasındaki kopukluk ve ileriye top taşıma noktasında bazı futbolcuların sorumluluk almaması ancak bu şekilde izah edilebilir sanırım.
Can sıkan 'kötü' yanı; Cornelius'un ileride ağır kalması, diğer bir bakış açısıyla istenen topları alamaması. Ayrıca kanat organizasyonları noktasındaki eksiklik, hücumda etkili pas yüzdesinin azalması ve özellikle Edgar'ın içerisinde yer aldığı bazı oyuncuların formundaki düşüklüğü bordo-mavililer adına.