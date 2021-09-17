Trabzonspor tarih yazıyor!

Ligde ilk 4 haftada topladığı 10 puan ile tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, gol yollarında da fırtına gibi esiyor. 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak ligin en skorer takımı konumunda yer alan bordo-mavililer, kendisi adına son 11 sezonun da en gollü başlangıcını yaptı. İlk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği 2010-11'in ardından bu sezon 10 golle bu noktada son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa filelerini 3 kez sarsması durumunda ise ilk 5 haftalar itibariyle tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci performansını sergileyecek. Karadeniz devi, 2004-05'in 5 haftalık bölümünde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.



ASİSTLER DE ONLARDAN

Atılan 10 golün tamamı yabancı futbolculardan gelirken, asistleri de yabancılar yaptı. Hamsik ve Bakasetas 2'şer asistle oynarken, Nwakaeme, Djaniny ve Gervinho da 1'er asist yaptı.



YABANCILAR COŞTURDU

Süper Lig'de 10 gol atan Trabzonspor'da gollerin tamamı yabancı futbolculardan gelirken, asistleri de aynı isimler yaptı. Nwakaeme 4, Bakasetas, 2, Marek Hamsik, Djaniny, Corneilus ve Gervinho 1'er gole imza attı.



KORKUTAN BEŞLİ

Geçtığimiz sezon Trabzonspor'un takım savunmasındaki başarısı ön plana çıkarken, bu sezon ise hücum hattındaki zenginliği ön plana çıkıyor. Abdullah Avcı, hem savunmada hem hücumda aynı kombinasyonu sağlayacak bir takım oluşturmaya çalışıyor. Karadeniz ekibinin hücum hattında görev alan Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Gervinho ve Djaniny rakiplerine zor anlar yaşatıyor.