Trabzonspor'da 9 geldi 24 gitti

Yaz transfer dönemini en erken açan takım olan ve elini çabuk tutarak Peres, Gervinho, Hamsik, Koita, Cornelius, Dorukhan, İsmail, Siopis ve Denswil olmak üzere 9 ismi kadrosuna katan Trabzonspor, transfer çalışmalarını noktaladı. Bordomavililer bu dönemde genç isimler de dahil 24 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Trabzonspor'un yaptığı 9 transferde sadece Siopis ile Cornelius için kasasından bonservis bedeli çıkacak. Karadeniz devi, Siopis için 3 taksit halinde 1 milyon euro, Cornelius için de 5 yıl vade ile 5 milyon 100 bin euro ödeyecek.

EKUBAN'DAN 1.8 MİLYON EURO

Transfer döneminde birçok oyuncu ile kiralık ya da sözleşme fesih yolu ile yollarını ayıran Trabzonspor, sadece Caleb Ekuban'dan kasasına girdi sağladı. Bordo- mavililer, İtalya Seri A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Ganalı forvetten 1 milyon 800 bin euro elde etti.

AZAROVI ARA DÖNEME KALDI

Fırtına'nın transfer döneminin son günlerinde sol bek mevkii için yaptığı transfer girişimleri ise sonuçsuz kaldı. Bordo-mavililerin özellikle kadrosuna katmak için uğraş verdiği 19 yaşındaki genç sol bek oyuncusu İrakli Azarovi'nin kulübüyle mali şartlarda anlaşma sağlanamayınca, bu transferden sonuç alınamadı.