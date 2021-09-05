Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferde mutlu sona ulaştı! Irakli Azarovi...

Trabzonspor, transferi için uzun uğraşlar verdiği Dinamo Batumi'nin 19 yaşındaki Irakli Azarovi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz günlerde Azarovi'nin kulübü Dinamo Batumi, oyuncu için yüksek bonservis bedeli isteyince transferi çıkmaza girmişti.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'un eski oyuncusu Arçil Arvaledze, Dinamo Batumi'nin başkanıyla görüşerek transferi bitirdi. Azarovi'nin Salı günü Trabzon'da olması bekleniyor.

IRAKLI AZAROVI KİMDİR?

21 Ocak 2002 tarihinde Gürcistan'ın başkenti Batum'da doğdu. 19 yaşındadır. Futbola da şehrin ve ülkenin en büyük takımlarından Dinamo Tiflis alt yapısında başladı. Ocak ayında Dinamo Batumi'ye transfer oldu. Dinamo Tiflis'te 14, Dinamo Batumi'de ise 26 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asist yaparak dikkat çekti. Gürcistan milli takımlarını tüm kategorilerde 31 kez terletip 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Gürcistan Kupası zaferi bulunuyor. Piyasa değeri ise 250 bin euro.