Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj! "Hasret bitecek" (TS spor haberi)

Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj! "Hasret bitecek" (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya seslendi!. Ağaoğlu, “Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Uzun süredir özlemle beklediğimiz mutlulukları bu sene yaşayacağız.” ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 10:31 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'ndan camiaya mesaj! "Hasret bitecek" (TS spor haberi)

Lige 'fırtına' gibi giren ve üçte üç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın iddialı, kararlı söylemlerine Başkan Ahmet Ağaoğlu da eklendi. Kadro mühendisliğinin başında olan Trabzonspor'un patronu "Geçen sezonun bitmesinin hemen ardından teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yaptığımız planlamayla erkenden çok kaliteli bir kadro kurduk. Geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü bir hâle geldik. Umuyor ve diliyorum ki, bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız" dedi.

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Tabii ki Ağaoğlu'nun camiadan ricası da vardı. "Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Bu sezon boyunca tüm futbolcularımız kulübümüzün başarısı için ter dökecek" diyen bordo mavililerin patronu "Sizlerden ricam, oyuncularımızı sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha da başarılı olabilmesi için elinizden geleni yapmanız, ardından bordo mavili formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda ve hayatın her alanında Trabzonspor'un yanında olmanızdır. Bizler bir olduğumuzda güçlüyüz" ifadesini kullandı.

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