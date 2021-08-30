Son dakika spor haberi: Spor yazarları Giresunspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi (TS spor haberi)

REHA KAPSAL - TOPARLANMA VE YENİLENME Trabzonspor, Roma'da yalnız turu değil dört oyuncusunu da bu deplasman öncesinde kaybetti. Bu eksik oyuncularla gittiği deplasmanda, oyuna çok iyi başlamasa da Bakasetas'ın kornerden Nwakaeme'nin kafasına çarptırdığı topla öne geçti. Bu gol, özellikle hem eksik hem de yorgun olan Trabzon için mental anlamda direnç arttırdı. Savunmada sağda Serkan ve soldaki İsmail hücuma katılmadı. Yerleşim hatası da yaptı. Top Trabzonspor'dayken derinlikte topu almaları gerekirdi. Kanatlardan hücum desteğinin beklenen seviyeden daha az olmasının başlıca sebebi buydu. Zaten oyunu genişlettiğinde ikili oyunlar içinde Abdülkadir'in hücumda sağ koridordaki etkisizliğinin nedeni yalnız hareketsiz oluşu değil, fiziksel olarak da hazır olmamasıydı.

Abdülkadir Ömür'ün bir an önce kendini sahaya vermesi gerekir. Olsa da olur olmasa da olur modundan çıkıp tutkulu oynaması gerekir. Genç yetenekli bir oyuncu unutmamalı ki, futbol iddialı insanların işi. Kendine ve kendi potansiyeline ihanet eden olumsuz bir görüntüsü var. Trabzon'da orta sahada 30 yaşın üzerinde olan Bakasetas ve Hamsik'in de bu maç trafiğinde yorgunluğu zaman zaman ortaya çıktı. İkinci yarı iyi niyetleriyle mücadele etmeye, topa sahip olunan anlarda pas yaptırmak için ellerinden gelen sorumluluğu almaya çalıştılar.

