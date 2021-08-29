Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

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Giresunspor ile Trabzonspor arasında Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Okan, Perez, Diarra, Douglas, Zeki, Pelupessy, Serginho, Sankhare, Flavio, Hayrullah, Balde

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ergar Hugo, İsmail, Berat Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny

SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Giresunspor - Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavililerden sakatlık açıklaması geldi. Açıklamada," Kulüp Doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'in Roma maçında yaşadıkları sakatlıklar sonrası sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius'un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Bruno Peres'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir.

Gervinho'nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen'in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR DEPLASMANINDA KAZANAMADI

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.

GİRESUNSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Muzaffer Aygün, 29 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile kendi evlerinde oynayacakları Karadeniz derbisini kazanmak istediklerini dile getirdi.

Süper Lig'in ilk iki haftasında sahadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Aygün yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında aldığımız yenilgilerle sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Şimdi önümüzde Trabzonspor karşılaşması var. Bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Trabzonspor ile oynayacağımız zorlu 90 dakikada Süper Lig'deki ilk puanlarımızı almak istiyoruz" dedi.

Karadeniz'in iki komşu ilini karşı karşıya getirecek maçta Trabzonspor'u Giresun'da en iyi şekilde ağırlayacaklarını, sahada ise kazanmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ifade eden Aygün, "Giresunspor ile Trabzonspor arasındaki derbi maçta, saha dışında Karadeniz'e yakışır bir centilmenlik, saha içerisinde ise kıyasıya bir rekabet olacak. İki kulübü 44 sene sonra karşı karşıya getirecek bu önemli müsabakadan hem misafirperverlik anlamında hem de sonuç anlamında alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.