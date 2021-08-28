Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına'da Isaac Mbenza gerçeği ortaya çıktı

Süper Ligin bu sezon ki transfer sezonunun flaş takımı Trabzonspor'un adı bu kez de Belçikalı sağ kanat oyuncusu İsaac Mbenza ile anılmaya başlandı.

Belçika basınında çıkan haberlerde Avrupa Kupalarından elenen Trabzonspor'un tüm ağırlığını Süper Lig ve Ziraat Türkiye kupasına vereceği bu noktada yeni isimlerde kadrosuna katacağı iddia edildi.

Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Huddersfield forması giyen Belçikalı sağ kanat oyuncusu İsaac Mbenza oldu. Hatta bordo - mavililerin, oyuncunun menajeri ile görüşme halinde olduğu anlaşmanın da yakın olduğu iddia edildi.

Ancak 61saat'in, Trabzonspor kaynaklarından edindiği bilgiye göre Trabzonspor, Belçikalı oyuncu ile ilgilenmiyor. Trabzonspor'un oyuncuyu transfer etmek için ise bir girişimde bulunmadığı kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun ismi daha önce de Türk takımlarıyla gündeme gelmişti.