Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Son dakika spor haberi... Trabzonspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Vitor Hugo için takımda mutsuz olduğu yönünde haberler yazılıp çizilmişti. Bordo-mavili kulüpten bu iddialara yönelik bir açıklama geldi. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:39
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'ya yönelik olarak takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediğine yönelik haberler yazılıp çizilmişti. Trabzonspor konuyla alakalı açıklamada bulundu.

İşte Bordo-Mavililer'den yapılan o açıklama:

"Futbolcumuz Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica edeiz."

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