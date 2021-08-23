Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Vitor Hugo açıklaması! "Gerçeği yansıtmamaktadır"

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'ya yönelik olarak takımda mutsuz olduğu ve ayrılmak istediğine yönelik haberler yazılıp çizilmişti. Trabzonspor konuyla alakalı açıklamada bulundu.

İşte Bordo-Mavililer'den yapılan o açıklama:

"Futbolcumuz Vitor Hugo'nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica edeiz."