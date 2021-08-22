Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Siopis Roma maçında oynayabilir!

Avrupa kulvarında Roma yenilgisinin ardından dünü izin yaparak geçiren Trabzonspor, tek antrenman yaparak Sivasspor karşısına çıkacak. Rakibi de Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer için bu durum dezavantaj oluşturmayacak. Milliyet'te yer alan habere göre iki kulvarda birden yoğun mesai içerisinde bulunan bordo-mavililerde yeni transfer Manolis Siopis'e takımda yer aranacak.

Özellikle lig mücadelesinde üç yerli futbolcu zorunluluğu, ön liberoda Berat Özdemir ve Abdulkadir Parmak gibi iki Türk oyuncunun bulunması Siopis'in yarışta dezavantajlı olmasına yol açarken, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesinde oynayabileceği dile getirildi.

Orta sahada fazla sıkıntı yaşamayan teknik direktör Abdullah Avcı yine de alternatif kadronun avantajlarını kullanmaya çalışacak. Zorlu maratonda her oyuncuya ihtiyacı olacak olan Avcı'nın oyuncularını dönüşümlü olarak kullanacağı ifade edildi. Bordo-mavililer bugün son antrenmanını yaparak yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.