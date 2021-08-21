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Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor durmuyor! Şimdi de Simon Deli bitecek

Süper Lig'de sezona harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri. Sezon öncesinde birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendiren Fırtına'nın durmaya da niyeti yok. Bordo mavililer, şimdi de Simon Deli'nin peşinde... (Son dakika TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:38
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor durmuyor! Şimdi de Simon Deli bitecek

Cornelius'u renklerine bağladıktan sonra stoper transferi için de girişimlerini hızlandıran Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli konusunda girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği oyuncu için resmi görüşmeler yeniden başladı. Karadeniz Gaztesi'nin haberine göre menajeri tarafından Süper Lig 'den farklı takımlara da sunulması nedeniyle geri adım atan Bordo-Mavililer, oyuncu tarafının verilen teklife yanaşması nedeniyle bir kez daha yıldız stoperi gündemine aldı.

Club Brugge'ün 2019'da 2.5 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Deli, geride kalan sezonu Slavia Prag'da kiralık olarak geçirmişti. Başarılı savunmacı toplam 33 resmi maça çıkarken, 1 kez de fileleri sarsmayı başardı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON

Vitor Hugo - Edgar ikilisinin seviyesini artıracak bir takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, bu transferi kısa zamanda bitirmek için büyük mesai harcıyor. Hem oyuncu kanadı hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor. Belçika temsilcisinin Deli'nin bonservisine 2 milyon Euro yani yaklaşık 20 milyon TL istediği ifade ediliyor.

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