Trabzonsporlu genç yetenek Faruk Can Genç Ümraniyespor'a kiralandı

Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Tuhanan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz gibi isimleri 'Ya gönderin Ya da kiralayın' kararı üzerine Bordo Mavili kulüpte son ayrılan ise genç sol bek Faruk Can Genç oldu.

61 Saat'in haberine göre, daha önce Avcı'nın yardımcılığı görevini yürüten Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Avcı'dan Faruk Can Genç'i talep etti.

Bu talebi kabul eden Bordo Mavililer oyuncuyu 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.