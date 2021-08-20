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Trabzonsporlu genç yetenek Faruk Can Genç Ümraniyespor'a kiralandı

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Tuhanan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz gibi isimlerle beraber, Faruk Can Genç de gönderilmesi beklenen isimler arasında yer alıyordu. Aktarılan bilgilere göre genç futbolcu, Abdullah Avcı'nın eski yardımcısının takımına gönderildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:54
Trabzonsporlu genç yetenek Faruk Can Genç Ümraniyespor'a kiralandı

Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Tuhanan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz gibi isimleri 'Ya gönderin Ya da kiralayın' kararı üzerine Bordo Mavili kulüpte son ayrılan ise genç sol bek Faruk Can Genç oldu.

61 Saat'in haberine göre, daha önce Avcı'nın yardımcılığı görevini yürüten Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Avcı'dan Faruk Can Genç'i talep etti.

Bu talebi kabul eden Bordo Mavililer oyuncuyu 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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