Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma yenilgisinin ardından umutlu konuştu. Fırsat varken kazanabileceklerini vurgulayan tecrübeli hoca, "Şampiyonlar Ligi hocasına ve takımına karşı oynadık. Bu rakiplere karşı oyunu tamamen eline alamazsın. Cebimize koyacağımız çok olumlu şeyler var. Trabzonspor taraftarı bu takıma sahip çıksın, destek versin. Biz doğru yoldayız. Çok iyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynayarak kaybettik. Güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

TURU ATLAYACAĞIZ

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lige odaklanacağız. Sonrasında Roma'yı tekrar konuşacağız. Önce Sivas, sonra Roma'ya döneceğiz. Bu ay çok yoğun geçiyor. Perşembe-pazartesi oynuyoruz. Tabii ki turu atlamak için oynayacağız. Bardağın dolu tarafına bakacağız. Koordineli bir şekilde yönetim ile çalışıyoruz. Transferiyle, kampıyla yöneticilerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Karşılıklı ne dediysek yapmaya çalışıyoruz. İyi bir aile ortamı var. Oyuncular mutlu, taraftar mutlu. İyi şeylerin startını verdik."

SEVİYESİ DEVLER LİGİ!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrasında Trabzonspor'a övgüler yağdırdı. Portekizli menajer A Spor'a yaptığı konuşmada, "Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı ve kolay değildi. Zor bir karşılaşmaydı, çok iyi iki takımı karşı karşıya gördük. Bir takımın şu anda elenecek olması üzücü, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım sahadaydı. Elenen takımın Trabzonspor olmasını isteriz ama iki takım da kazanmayı hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

ÖMÜR VE KOITA DÖNDÜ

Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından takıma dönen Abdülkadir Ömür ile Koita da yedek kulübesinde yer aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir, 77. dakikada Berat Özdemir'in yerine oyuna dahil olurken orta halli bir performans sergiledi. Fode Koita ise 83'te Jorge Djaniny ile değişti.

AĞAOĞLU TRİBÜNDE

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bordo-mavili takımı yalnız bırakmadı. Protokol tribününde yerini alan başkan Ağaoğlu, maçöncesi taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık verdi. Başkan, mücadeleyi oldukça heyecanlı bir şekilde izledi. Maç sonrası stattan ayrılırken ise üzgündü.