Fırtına Roma'yı konuk ediyor | Rakip Roma sen dik oyna

Trabzonspor bugün tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda rakip İtalyan devi Roma. Başında dünyaca ünlü Jose Mourinho. Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. İnanıyoruz ki bu kulübün geçmişindeki zaferler halkasına bir yenisi daha eklenecek. Karadeniz devi, Avni Aker'de İnter'leri, Barcelona'ları, Liverpool'ları nakavt etmişti. Şimdi sıra Roma'ya geldi. Kulübün meşhur "Dik oyna" sloganıyla hedef rövanş öncesi keyifli bir skor almak.
AYNI 11 SAHADA OLACAK
Bu kritik randevu öncesinde teknik direktör Avcı, Yeni Malatyaspor'u 5'leyen kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı Roma'nın yıldızları için özel önlem almayacak. Takım savunmasını mükemmel düzeye çıkarmaya çalışacak. Her antrenmanda da bunun üzerinde duruyor. Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Rakibin adı bizim için önemli değil. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu büyük randevu 20.30'dan itibaren ATV ekranlarında olacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, B.PERES, EDGAR, V.HUGO, İSMAİL, BERAT, HAMSİK, BAKASETAS, GERVİNHO, NWAKAEME, DJANİNY
ROMA: PATRİCİO, KARSDORP, MANCİNİ, KUMBULLA, DİAWARA, PELLEGRİNİ, CRİSTANTE, ZANİOLO, MKHİTARYAN, E.SHAARAWY, SHOMURODOV
138. RANDEVU
Trabzonspor, Roma mücadelesi ile birlikte Avrupa Kupaları'nda 138. maçına çıkacak. 50 galibiyet, 36 beraberlik, 51 yenilgisi var. 176 gol kaydetti. Kalesinde ise 188 gol gördü.
SMALLING YOK
Roma'nın stoperi Chris Smalling sakatlandı. İngiliz futbolcunun sol uyluğunda esneme var. Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.