Fırtına Roma'yı konuk ediyor | Rakip Roma sen dik oyna

Trabzonspor bugün tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda rakip İtalyan devi Roma. Başında dünyaca ünlü Jose Mourinho. Şenol Güneş Stadı'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. İnanıyoruz ki bu kulübün geçmişindeki zaferler halkasına bir yenisi daha eklenecek. Karadeniz devi, Avni Aker'de İnter'leri, Barcelona'ları, Liverpool'ları nakavt etmişti. Şimdi sıra Roma'ya geldi. Kulübün meşhur "Dik oyna" sloganıyla hedef rövanş öncesi keyifli bir skor almak.

AYNI 11 SAHADA OLACAK

Bu kritik randevu öncesinde teknik direktör Avcı, Yeni Malatyaspor'u 5'leyen kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı Roma'nın yıldızları için özel önlem almayacak. Takım savunmasını mükemmel düzeye çıkarmaya çalışacak. Her antrenmanda da bunun üzerinde duruyor. Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Rakibin adı bizim için önemli değil. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu büyük randevu 20.30'dan itibaren ATV ekranlarında olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: UĞURCAN, B.PERES, EDGAR, V.HUGO, İSMAİL, BERAT, HAMSİK, BAKASETAS, GERVİNHO, NWAKAEME, DJANİNY

ROMA: PATRİCİO, KARSDORP, MANCİNİ, KUMBULLA, DİAWARA, PELLEGRİNİ, CRİSTANTE, ZANİOLO, MKHİTARYAN, E.SHAARAWY, SHOMURODOV

138. RANDEVU

Trabzonspor, Roma mücadelesi ile birlikte Avrupa Kupaları'nda 138. maçına çıkacak. 50 galibiyet, 36 beraberlik, 51 yenilgisi var. 176 gol kaydetti. Kalesinde ise 188 gol gördü.

SMALLING YOK

Roma'nın stoperi Chris Smalling sakatlandı. İngiliz futbolcunun sol uyluğunda esneme var. Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.