Uğurcan Çakır Becker’den iyi

Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen eski kaleci Hakan Arıkan, Uğurcan Çakır’ı övdü. 38 yaşındaki eldiven, meslektaşının dünyanın birçok kalecisinden önde olduğunu kaydetti. Hakan Arıkan “Uğurcan modern futbola uygun bir kaleci. Fiziği çok iyi. Refleksleri mükemmel. Ayaklarını da her geçen gün daha iyi kullanmaya başladı. Bence Liverpool’un kalecisi Alisson Becker’den daha iyi. Pandemi sebebiyle bonservis bedelleri düştü. Trabzonspor da bu yüzden onu vermek istemiyor. Gelecekte mutlaka iyi bir transfer yapacaktır” dedi.
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski kaleci Hakan Arıkan, Uğurcan Çakır'ı övdü. 38 yaşındaki eldiven, meslektaşının dünyanın birçok kalecisinden önde olduğunu kaydetti. Hakan Arıkan "Uğurcan modern futbola uygun bir kaleci. Fiziği çok iyi. Refleksleri mükemmel. Ayaklarını da her geçen gün daha iyi kullanmaya başladı. Bence Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'den daha iyi. Pandemi sebebiyle bonservis bedelleri düştü. Trabzonspor da bu yüzden onu vermek istemiyor. Gelecekte mutlaka iyi bir transfer yapacaktır" dedi.