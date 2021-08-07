Trabzonspor Alberto Cerri transferini bitirmek üzere! Abdullah Avcı onay verdi

Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, İsmail, Dorukhan'ı alarak transfer şov yapan Trabzonspor, forvet için de Sörloth, Dovbyk ve Willian Jose için uzun süredir görüşmeler yapıyor. Mutlaka golcü isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebini gerçekleştirmek isteyen Karadeniz devinin kurmayları, görüşülen üç oyuncuda ilerleme kaydedemeyince rotasını değiştirdi. Yeni arayışlar içine giren bordo-mavililer, Serie A'da Cagliari formasını giyen Alberto Cerri için düğmeye bastı. İlk temasların olumlu geçmesi üzerine ayrıntılı görüşmelere geçildi. Tarafların iki gündür detayları konuştuğu ve mutlu sona yaklaştığı belirtildi.

PARMA VE JUVENTUS'TA OYNADI

Bordo-mavililerin teklifinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.94 boyundaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralama önerisi sunduğu öğrenildi. Sürekli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 25 yaşındaki santrforun, kariyerinde sıçrama yapmak için Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. İtalya Milli Takımı'nın tüm altyapı kategorilerinde forma giyen ve Parma, Juventus ve Perugia gibi takımlarda da görev yapan Cerri, geçtiğimiz sezon 26 maçta sadece 2 gol atabildi. Bu transferin bir iki gün içinde bitmesi bekleniyor.