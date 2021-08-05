Trabzonspor Molde maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahne alıyor. Temsilcimiz 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Norveç temsilcisi Molde'yi konuk edecek. Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçı için ilk düdük saat 20:30'da çalacak. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınalacak.

TRABZONSPOR - MOLDE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Molde: Linde, Knudtzon, Björnbak, Sinyan, Haugen, Aursnes, Hussain, Hestad, Eikrem, Brynhildsen, Omoijuanfo

TRABZONSPOR TURU GEÇERSE RAKİP ROMA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

MOLDE KENDİ LİGİNDE ÇOK FORMDA

Norveç Ligi'nde 14 maçta 30 puanı bulunan Molde lider durumda. 34 gol atıp 13 kez kalesinde gol atan Norveç ekibi 3 ay önce sezonu açtığı için şu ana kadar kupa da dahil olmak üzere 20 resmi maç yaptı.

AVRUPA KUPALARINDA 136. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.