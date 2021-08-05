Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Molde maçı A Spor'da! Haydi Fırtına

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Molde maçı A Spor'da! Haydi Fırtına

Son dakika spor haberi: Sezona şampiyonluk hedefiyle girmeye hazırlanan Trabzonspor, bugün UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Norveç ekibini yenerek rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Fırtına'nın önemli sınavı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor-Molde maçında muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Molde maçı A Spor'da! Haydi Fırtına

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Molde'yi ağırlayacak. Sezona İstanbul Riva'da hazırlanan ve 6 yeni transferle önemli bir atılım yapan bordo- mavili takım; Hamsik'li, Gervinho'lu, Peres'li ve Nwakaeme'li kadrosu ile sahadan galibiyetle ayrılarak, iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Tüm takım galibiyet için kenetlenmiş durumda ve şehir galibiyet bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da tüm planlarını kazanma üzerinde yapmış durumda. Tecrübeli hoca, takımına önemli dokunuşlar yapmış durumda.

SABIRLI VE AKILLI BİR OYUN
Bordo-mavili çalıştırıcı, futbolcularla yaptığı toplantılarda önemli uyarılarda da bulundu. Molde'nin kendi liginde 14 maç oynadığını belirten tecrübeli hoca, "Öncelikle rakipten çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Sabırlı ve akıllı oynayacağız. Topu iyi kullanacağız, onlara geçtiğinde de hızlı hücuma çıkmalarına izin vermeyeceğiz. Herkes elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtmak zorunda. Çalışmalarımızın karşığılı almalıyız" dedi. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

TRABZONSPOR-MOLDE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Molde: Linde Bjornbak Sinyan Eıkrem Omoijuanfo Knudtzon Grodem Hussain Aursnes Brynhildsen Haugen

TRABZON'UN MAÇI A SPOR'DA
Bordo-mavililerin bugün Molde ile oynayacağı maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Gün boyu Trabzon'dan yapılacak röportajlar, maç öncesi son dakika gelişmeleri ve bitiş düdüğünün ardından özel röportajlar da yine A Spor'da olacak.

ONLİNE TOPLANTI
Molde'nin teknik direktörü Direktörü Erling Moe, dün basın toplantısını online yaptı. Norveç hükümetinin aldığı sıkı tedbirler nedeniyle bu şekilde davranıldığı bildirildi. Karşılaşma sonrası düzenlenecek basın toplantısı da yine online olarak zoom üzerinden gerçekleşecek.

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