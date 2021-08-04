Abdülkadir Ömür ‘Kesişme, İyi Ki Varsın Eren’ filminde rol aldı

'Kesişme, İyi ki Varsın Eren' filminde, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür rol aldı. Filmde, 2017'de PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada kaybettiğimiz Eren Bülbül ve onu korumak için 41. yaş gününde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatıyor. Trabzon'un yaylalarında Eren Bülbül'ün takımında yedek oyuncu rolünde olan ve Eren'in ağabeyinin sakatlanması ile oyuna giren Ömür, filmde gerçek ismiyle anılıyor.



"ONUR DUYUYORUM"

Trabzonsporlu taraftarların ilgi odağı olan Abdülkadir Ömür, çekimler tamamlandıktan sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Filminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden 22 yaşındaki futbolcu, kendisine böyle güzel ve anlamlı bir projede yer alma şansı verildiği için onur duyduğunu söyledi.