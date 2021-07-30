Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: UEFA'dan Trabzonspor'a kısıtlama! Molde maçında...

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Trabzonspor'a kısıtlama! Molde maçında...

Son dakika Trabzonspor haberi: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme Turu'nda Trabzonspor, Norveç'in Molde ekibi ile karşı karşıya gelecek. 5 Ağustos'ta rakibini konuk edecek bordo-mavililer 12 Ağustos'ta Norveç deplasmanına gidecek. Rövanş karşılaşması öncesi UEFA Trabzonspor kafilesine kısıtlama koydu. Kulübe gönderilen resmi yazıda 55 kişiyle kafile sınırlandırıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:57
Son dakika spor haberi: UEFA'dan Trabzonspor'a kısıtlama! Molde maçında...

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Norveç ekiplerinden Molde oldu. Trabzon'da oynanacak ilk maça taraftarların alınacağı ifade edilirken Norveç'teki maçta ise tam bir muamma yaşanıyor.

KAFİLE SADECE 55 KİŞİ OLACAK

61 Saat'in haberine göre; 12 Ağustos Perşembe günü 19.00 da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi UEFA Trabzonspor kafilesine kısıtlama koydu. Kulübe gönderilen resmi yazıda 55 kişiyle kafile sınırlandırıldı.

Bu hamle sonrası Bordo Mavili yöneticiler ve ekibin büyük bir bölümü kafile dışında kalırken uçak 3'de 1 oranında dolacak.

SIKI DENETİM OLACAK

Norveç hükümeti ve UEFA tarafından getirilen uygulamalar sonucu çok sıkı test uygulaması yapılacak. Giderken, inişte ve çıkışta test yaptıracak olan Bordo Mavili kulübün taraftarlarının maça alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

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