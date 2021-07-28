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Trabzonspor'da kritik tarih 30 Temmuz!

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, bu turnuva için 30 Temmuz'a kadar UEFA'ya kadrosunu bildirmek zorunda. Bordo-mavililerde bu tarihe kadar bazı ayrılıkların yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:08
Trabzonspor'da kritik tarih 30 Temmuz!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçı ve lig maçları için TFF Riva Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. 5-12 Ağustos'da UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçını oynayacak olan bordo-mavililerin bu turdaki rakibi büyük bir aksilik olmazsa Norveç ekibi Molde olacak. İlk maçında Servette'yi 3-0 mağlup eden Molde ile oynaması beklenen Trabzonspor için kritik tarih ise 30 Temmuz olarak görünüyor.

Bu tarihte UEFA Konferans Ligi kadrosunu teslim edecek olan bordo-mavililerin hangi oyuncu veya oyuncuları liste dışında tutacağı ise merak konusu oldu. Kamp döneminin tam sonuna gelen kadro bildirimi öncesi Trabzonspor'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

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