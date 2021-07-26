Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sonrası Efecan Karaca sürprizi!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sonrası Efecan Karaca sürprizi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı'yı katan Trabzonspor'da yerli mesaisi devam ediyor. Bordo-mavililerin gündeminde aldığı son isim Alanyaspor forması giyen deneyimli kanat Efecan Karaca oldu. (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:36
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da İsmail Köybaşı sonrası Efecan Karaca sürprizi!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha önce Marek Hamsik, Bruno Peres, Fode Koita ve Gervinho gibi önemli isimleri renklerine bağlayan Fırtına'da hedef bu kez de Efecan Karaca...

Bordo-mavililer, TFF'nin yabancı oyuncu kuralı sonrası transferde yerliye yöneldi. Bu kapsamda ilk olarak deneyimli sol bek İsmail Köybaşı'yı kadrosuna katan Fırtına, şimdi de Aytemiz Alanyspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı renklerine bağlamak istiyor.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyer ve Alanyaspor formaları giydi. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibinin formasıyla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 2 gol atarken 4 de asist yapmıştı.

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