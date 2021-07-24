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Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son dakika Trabzonspor maçı haberleri... Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip, Aykut Kocaman'ın takımı Başakşehir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Trabzonspor'un yeni transferlerinin sahada yer alması bekleniyor. Başakşehir'de ise Crivelli ve Chadli sakatlıkları sebebiyle sahada yer alamayacak. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:28
Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ts haberleri

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ts haberleri

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 24 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

Trabzonspor hazırlık maçı: Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ts haberleri

BAŞAKŞEHİR'DE CHADLI CRIVELLI İDMANDA YER ALMADI

Trabzonspor maçı öncesinde son idmanını gerçekleştiren Başakşehir'de, tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Enzo Crivelli ve Atabey Çiçek

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Bordo mavili ekipte, Başakşehir maçı öncesinde merak edilen konular arasında yeni transferlerin sergileyeceği performans da yer alıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi yıldızların maçta süre alması bekleniyor.

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