Molde’ye detaylı analiz

Karadenız devinin UEFA Konferans Ligi 3. ö n eleme turundaki rakibinin belli olacağı ilk maçta Molde, Servette'yi rahat bir skorla geçerken, teknik ekip bu maçı gözlem altına aldı. Karşılaşmayı yardımcılarıyla birlikte izleyerek analiz eden Abdullah Avcı'nın rakibin etkili ve zayıf yönleriyle ilgili notlar aldığı öğrenildi.
Karadenızdevinin UEFA Konferans Ligi 3. ö n eleme turundaki rakibinin belli olacağı ilk maçta Molde, Servette'yi rahat bir skorla geçerken, teknik ekip bu maçı gözlem altına aldı. Karşılaşmayı yardımcılarıyla birlikte izleyerek analiz eden Abdullah Avcı'nın rakibin etkili ve zayıf yönleriyle ilgili notlar aldığı öğrenildi. Servette'yi 3-0'la geçen Molde, deplasmanda oynanacak rövanşa rahat çıkacak. Norveç temsilcisi çok büyük ihtimalle 5 Ağustos'ta Trabzonspor'un rakibi olacak.