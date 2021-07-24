Haberler Trabzonspor Köybaşı’na özel program

Köybaşı’na özel program

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden İsmail Köybaşı'ya kampa katılır katılmaz teknik direktör Abdullah Avcı tarafından antrenman yaptırıldı. Tesislere girdikten yarım saat sonra idmana çıkan 32 yaşındaki sol beke kısa sürede takımla aynı fiziksel seviyeye çıkması için yoğun bir program uygulanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Köybaşı’na özel program
Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden İsmail Köybaşı'ya kampa katılır katılmaz teknik direktör Abdullah Avcı tarafından antrenman yaptırıldı. Tesislere girdikten yarım saat sonra idmana çıkan 32 yaşındaki sol beke kısa sürede takımla aynı fiziksel seviyeye çıkması için yoğun bir program uygulanacak.
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