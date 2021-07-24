Köybaşı’na özel program

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden İsmail Köybaşı'ya kampa katılır katılmaz teknik direktör Abdullah Avcı tarafından antrenman yaptırıldı. Tesislere girdikten yarım saat sonra idmana çıkan 32 yaşındaki sol beke kısa sürede takımla aynı fiziksel seviyeye çıkması için yoğun bir program uygulanacak.
Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden İsmail Köybaşı'ya kampa katılır katılmaz teknik direktör Abdullah Avcı tarafından antrenman yaptırıldı. Tesislere girdikten yarım saat sonra idmana çıkan 32 yaşındaki sol beke kısa sürede takımla aynı fiziksel seviyeye çıkması için yoğun bir program uygulanacak.