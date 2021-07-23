Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz hamlesi! Abdullah Avcı onay verdi

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim girdi: Dorukhan Toköz… Geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen Dorukhan sorusuna, "Bizde daha hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Bir bakarız ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok" şeklinde cevap veren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki orta saha ile görüşülmesini istedi.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Bordo-mavili yönetim de bu talep sonrasında henüz istediği teklifleri alamayan 1.80 boyundaki futbolcu ve menajeri ile ilk teması sağladı, nabız yokladı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Dorukhan, Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakarken, temasların önümüzdeki günlerde yüz yüze yapılması bekleniyor. Yönetimin, oyuncudan ekonomik olarak çok uçuk talepler gelmemesi durumunda bu transferi sonuçlandırma düşüncesinde olduğu da ifade edildi. Yönetimin gerekeni yaparak bu işi çok uzatmadan bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.