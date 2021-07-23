Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz hamlesi! Abdullah Avcı onay verdi

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolasıyla girecek Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle güçlendiren bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim girdi: Dorukhan Toköz… Geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen Dorukhan sorusuna, "Bizde daha hiç gündeme gelmedi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık. Bir bakarız ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok" şeklinde cevap veren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden 25 yaşındaki orta saha ile görüşülmesini istedi.