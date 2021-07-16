Lapadula beklemede

Sörloth için temaslarını sürdüren Trabzonspor, golcü transferinde alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bordo-mavililerin daha önce de gündeme gelen Gianluca Lapadula için tekrar harekete geçtiği iddia edildi.
Sörlothiçin temaslarını sürdüren Trabzonspor, golcü transferinde alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Bordo-mavililerin daha önce de gündeme gelen Gianluca Lapadula için tekrar harekete geçtiği iddia edildi. Serie A'dan düşen Benevento ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki golcünün de Türkiye'ye sıcak baktığı ileri sürüldü. Fırtına'nın Sörloth'un durumuna göre bu transferde somut adımlar atması bekleniyor.