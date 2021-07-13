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Trabzonspor'da Sörloth olmazsa rota Lapadula'ya dönecek!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlaka bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor'da öncelik Sörloth içindi. Bordo mavililer, Norveçli golcü için çalışmalarını sürdürürken, bu transferin gerçekleşmemesi halinde rotasını Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'ya çevirecek. İşte detaylar... | Ts haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'da Sörloth olmazsa rota Lapadula'ya dönecek!

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un isteği Alexander Sörloth'a yeniden bordo-mavili formayı giydirmek. Karadeniz devi, Norveçli yıldızdan cevap beklerken, birçok öneri de geliyor.

Trabzonspor'da Sörloth olmazsa rota Lapadula'ya dönecek!

Bunlardan biri de kariyerini Benevento'da sürdüren Gianluca Lapadula. 31 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle temas kuruldu. Peru'lu golcünün Çizme temsilcisiyle 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Trabzonspor'da Sörloth olmazsa rota Lapadula'ya dönecek!

İtalyan ekibi Benevento 1.5 milyon euro bonservis istiyor. Peru'lu futbolcu da kariyerinin bu döneminde farklı bir meydan okumaya hazır olduğunu dile getiriyor. Alexander Sörloth'un cevabına göre Karadeniz Fırtınası bu transferde gaza basacak.

Trabzonspor'da Sörloth olmazsa rota Lapadula'ya dönecek!

7 MAÇ 4 GOL

Gianluca Lapadula, Peru formasıyla COPA America'da başarılı bir performans sergiledi. Takımını 3'lüğe taşırken 7 maçta 4 defa sağları sarstı. 1 de asist yaptı. Lapadula geçen sezon Benevento'da 8 gol, 2 asistle oynadı. 10 gole direkt etkisi oldu.

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