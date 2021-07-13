Trabzonspor'da Sörloth olmazsa rota Lapadula'ya dönecek!

Bunlardan biri de kariyerini Benevento 'da sürdüren Gianluca Lapadula . 31 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibiyle temas kuruldu. Peru'lu golcünün Çizme temsilcisiyle 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

İtalyan ekibi Benevento 1.5 milyon euro bonservis istiyor. Peru'lu futbolcu da kariyerinin bu döneminde farklı bir meydan okumaya hazır olduğunu dile getiriyor. Alexander Sörloth'un cevabına göre Karadeniz Fırtınası bu transferde gaza basacak.