Hamsik idolümdü

Fırtına'nın orta sahasındaki yıldızı Berat Özdemir, Riva Kampı'nda basın toplantısı düzenledi. Genç futbolcu, çok önemli transferler yaptıklarını belirtirken Marek Hamsik sorusuna "Grande'nin (Büyük) gelişini dört gözle bekliyorum. Ondan öğrenceğim çok şey olduğuna inanıyorum. Geldiğinde yanından ayrılmayacağım. Ben alt yapıdayken o Napoli'de oynuyordu. Onun çok videosunu izledim. İdol oyunculardan biri. Onun arkasında veya yanında oynamak bana da çok iyi gelecektir" cevabını verdi. 23 yaşındaki futbolcu sistem gereği fazla ileri çıkmadığını, Avcı'nın kendisine verdiği göreve sadık kaldığını belirtti. Şampiyonluk halinde saçlarını bordomavili renklere boyayacağını söyledi.



ÖZERK hoca (Trabzonspor Atletik performans antrenörü) idmanlarda bizi gebertiyor. Çok yoruyor.

TRABZONSPOR taraftarı karşısına ilk çıktığımda ayaklarım titremişti. İlk maçta beni çağırmalarını bekliyorum. Güzel bir anı olacak.

BEN alt liglerde de oynadım. Genç kardeşlerim de oynarlarsa Süper Lig ile arasındaki farkı görürler. Alt ligler ile burası arasıda uçurum var.

ADIM adım gitmeyi seviyorum. Umarım Abdullah hoca ile birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşırız.



"BIZ burada büyük bir aile gibiyiz. Yeni transferlerimiz de o yüzden yabancılık çekmiyor. Çabuk alıştılar. Her gelene kapımız açık. Çok iyi oyuncular transfer ettik. Onlar da kulübü başarıya taşımak için çok istekliler. Tek hedefimiz Trabzonspor camiasını güldürmek ve gururlandırmak"



"ŞU anki kadro ile şampiyonluk haricinde bir sıralama bizim için başarı olmaz. Bu sorumluluğun farkındayız. Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için. Bir cümlede Trabzonspor'un adı geçiyorsa başarı vardır, şampiyonluk vardır kupa vardır"



"RİVA'da kamptayız. Burası harika bir yer. İçeride Milli formayı taşımış ağabeylerimin, kardeşlerimin fotoğrafları var. Ben de en kısa zamanda buraya formalı fotoğrafımı koydurmak istiyorum"