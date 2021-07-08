Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth’ta rakip çıktı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth’ta rakip çıktı

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor güçlü bir kadro kurmayı planlarken forvetteki ana planı Alexander Sörloth üzerineydi. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncuyla hem de kulübü RB Leipzig’le sıcak pazarlıklar içinde. Ancak İtalyan ekibi Torino’nun da 25 yaşındaki golcüye kanca attığı öğrenildi. Bu da şu aşamada Sörloth için düşünülen rakamları yükseltiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth’ta rakip çıktı
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor güçlü bir kadro kurmayı planlarken forvetteki ana planı Alexander Sörloth üzerineydi. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncuyla hem de kulübü RB Leipzig'le sıcak pazarlıklar içinde. Ancak İtalyan ekibi Torino'nun da 25 yaşındaki golcüye kanca attığı öğrenildi. Bu da şu aşamada Sörloth için düşünülen rakamları yükseltiyor.
SON DAKİKA