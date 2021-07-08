Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth’ta rakip çıktı
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor güçlü bir kadro kurmayı planlarken forvetteki ana planı Alexander Sörloth üzerineydi. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncuyla hem de kulübü RB Leipzig’le sıcak pazarlıklar içinde. Ancak İtalyan ekibi Torino’nun da 25 yaşındaki golcüye kanca attığı öğrenildi. Bu da şu aşamada Sörloth için düşünülen rakamları yükseltiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor güçlü bir kadro kurmayı planlarken forvetteki ana planı Alexander Sörloth üzerineydi. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem oyuncuyla hem de kulübü RB Leipzig'le sıcak pazarlıklar içinde. Ancak İtalyan ekibi Torino'nun da 25 yaşındaki golcüye kanca attığı öğrenildi. Bu da şu aşamada Sörloth için düşünülen rakamları yükseltiyor.