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Son dakika Trabzonspor haberi: İşte Abdullah Avcı'yı şaşırtan 5 futbolcu! (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik heyetin raporları doğrultusunda teknik direktör Abdullah Avcı, 5 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmişti. Bu oyuncuların performansı Avcı'yı şaşırtmış durumda. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 15:00
Son dakika Trabzonspor haberi: İşte Abdullah Avcı'yı şaşırtan 5 futbolcu! (TS spor haberi)

Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe sokulan yabancı kuralı Trabzonsporlu oyunculara yaradı.

Bilindiği üzere Abdullah Avcı teknik heyetinden gelen rapor doğrultusunda 5 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmişti.

Bu isimler Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül oldu.

61Saat'in haberine göre; Bu 5 oyuncu da İstanbul Riva kampına götürülüyor. Açıkçası Abdullah Avcı bu 5 oyuncuya şaşırmış durumda. Hiç beklemediğim bir olay dedi.

Yabancı kuralı gelmeseydi bu 5 oyuncu da Trabzon kampıyla birlikte başka takımlara gönderilecekti.

Şimdi oluşan fırsatta Avcı'yı şaşırtmayı başardılar ve takımda kaldılar.

İstanbul kampında bir sınavdan daha geçecekler.

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