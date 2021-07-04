Son dakika Trabzonspor haberi: İşte Abdullah Avcı'yı şaşırtan 5 futbolcu! (TS spor haberi)

Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe sokulan yabancı kuralı Trabzonsporlu oyunculara yaradı.

Bilindiği üzere Abdullah Avcı teknik heyetinden gelen rapor doğrultusunda 5 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etmişti.

Bu isimler Muhammet Taha Tepe, Koray Kılınç, Salih Kavrazlı, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül oldu.

61Saat'in haberine göre; Bu 5 oyuncu da İstanbul Riva kampına götürülüyor. Açıkçası Abdullah Avcı bu 5 oyuncuya şaşırmış durumda. Hiç beklemediğim bir olay dedi.

Yabancı kuralı gelmeseydi bu 5 oyuncu da Trabzon kampıyla birlikte başka takımlara gönderilecekti.

Şimdi oluşan fırsatta Avcı'yı şaşırtmayı başardılar ve takımda kaldılar.

İstanbul kampında bir sınavdan daha geçecekler.