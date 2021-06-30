Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan Trabzonspor, yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çekti. Bordo-mavili ekip, kariyerinde önemli takımlarda forma giymiş bir isim olan 28 yaşındaki Ganalı Richmond Boakye Yiadom'u istiyor. Fırtına'nın bu transferde Süper Lig'den bir de rakibi var... (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:47
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita gibi önemli oyuncuları renklerine bağladı. Bu isimlerle yetinmeyen Fırtına, yeni bir hedef belirledi: Richmond Boakye Yiadom...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

Ganalı yıldızı Caleb Ekuban'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif oyuncu arayışında olan bordo-mavililer, son olarak Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyen Richmond Boakye'yi takibe aldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

Ghanasoccernet'te yer alan habere göre Fırtına, sözleşmesi biten yıldız ismi Ekuban'ın yerine renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde Trabzonspor'un rakibinin, Süper Lig'de Göztepe olduğu bilgisi de paylaşılırken İzmir temsilcisinin oyuncunun menajeriyle görüştüğü vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

RICHMOND BOAKYE YIADOM KİMDİR?

28 Ocak 1993 tarihinde Gana'da dünyaya gelen Richmond Boakye, kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sassuolo, Juventus, Elche, Atalanda, Roda, Kızılyıldız ve JS Suning gibi farklı ekiplerde forma giyen 28 yaşındaki tecrübeli isim, son olarak ocak ayında Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'ye transfer olmuştu. Yarım sezon bu ekipte top koşturan Boakye, çıktığı 14 karşılaşmada skor üretemedi. Ganalı santrfor milli takımda ise 13 maçta oynarken 5 gole imzasını attı.

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