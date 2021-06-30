Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Caleb Ekuban'ın alternatifini buldu! Richmond Boakye Yiadom...

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita gibi önemli oyuncuları renklerine bağladı. Bu isimlerle yetinmeyen Fırtına, yeni bir hedef belirledi: Richmond Boakye Yiadom ...

Ganalı yıldızı Caleb Ekuban 'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif oyuncu arayışında olan bordo-mavililer, son olarak Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyen Richmond Boakye'yi takibe aldı.

Ghanasoccernet'te yer alan habere göre Fırtına, sözleşmesi biten yıldız ismi Ekuban'ın yerine renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde Trabzonspor'un rakibinin, Süper Lig'de Göztepe olduğu bilgisi de paylaşılırken İzmir temsilcisinin oyuncunun menajeriyle görüştüğü vurgulandı.