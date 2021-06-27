Mali yapılanma öncelik

Kulüpler ile Bankalar Birliği arasında finansal yeniden yapılanmayla Trabzonspor, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atan kulüpler arasında yer alıyor. Bu yapılanma ile birlikte döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan bordo-mavililer, UEFA Finansal Fair-Play kuralları konusunda da titiz hareket ediyor. Güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedelleri 22 milyon euro bandında.

25 MİLYON EURO'YU GEÇMEYECEK

Gervinho, Peres ve Hamsik, Koita transferleriyle birlikte 22 milyon euro bandına yaklaşan Trabzonspor, önümüzdeki günlerde kadrosuna katacağı oyuncular da olsa 25 milyon euro'yu geçemeyecek. Harcama limitleri içinde kalacak bordo-mavililer, öncelikle nokta transferlerini tamamlayarak oyuncularına gelecek resmi tekliflerle birlikte bu rakamı aşağılara çekmiş olacak. Hedef 15-20 milyon bandı.