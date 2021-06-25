Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvete Milan Makaric hamlesi!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvete Milan Makaric hamlesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Transferin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor, bir yandan Alexander Sörloth için yoğun mesai harcarken diğer yandan da alternatif isimler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Fırtına'nın gündemine gelen son isim Milan Makaric oldu. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 11:20
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvete Milan Makaric hamlesi!

Sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor Gervinho, Fode Koita, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi önemli isimleri renklerne bağlamıştı. Eski golcüsü Alexander Sörloth için de yoğun mesai harcayan Fırtına, alternatif golcüler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bordo-mavili ekibin gündemine FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric geldi. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre Sırp medyası oyuncuyla Trabzonspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un ilgilendiğini duyurdu.

MILAN MAKARIC KİMDİR?

4 Ekim 1995 tarihinde Sırbistan'da dünyaya gelen 1.85'lik santrfor, kariyerine Vojvodina'da başladı. Makaric sırasıyla Spartak Subotica, Backa, Zvijezda, Radnicki Nis ve Radnik'te oynadı. Geride kalan sezon Sırbistan Ligi'nde 38 maçta forma giyen Makaric, 25 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı oldu. 25 yaşındaki futbolcu 8 de asist yaptı. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan Makaric'in piyasa değeri 1.5 milyon euro.

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