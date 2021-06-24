Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Trabzonspor yeni sezona bomba gibi giriyor... Kamp dönemi öncesinde sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de gözünü eski kralı Alexander Sörloth'a dikti. Ancak bu transfer öncesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.
Transfer çalışmalarını gizli yürüten Fırtına, girişimlerine devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Leipzig'in oyuncuyla ilgili bir tasarrufu olursa önce bizimle temasa geçecekler. Acele etmeyeceğiz. Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek" demişti.
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Teknik direktör Abdullah Avcı da "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. Karadeniz devinin kurmayları, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da başka taliplerinin de olduğunu düşünerek işi sıkı tutuyor.