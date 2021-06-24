Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Kuzey'in Kralı ile sürekli temas halinde olan bordo- mavili yöneticilerin, "Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.