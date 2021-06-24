Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu; Bruno Peres, Gervinho, Hamsik ve Koita ile güçlendiren bordo-mavililerde gündem Alexander Sörloth... Trabzonsporlu yöneticiler Norveçli golcü ile sürekli temas halinde. İşte son gelişmeler... (TS tranfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Trabzonspor yeni sezona bomba gibi giriyor... Kamp dönemi öncesinde sağ bek Bruno Peres, sol kanat Gervinho, orta saha Marek Hamsik ve forvet Fode Koita'ya imza attıran Karadeniz devi şimdi de gözünü eski kralı Alexander Sörloth'a dikti. Ancak bu transfer öncesinde önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Transfer çalışmalarını gizli yürüten Fırtına, girişimlerine devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Leipzig'in oyuncuyla ilgili bir tasarrufu olursa önce bizimle temasa geçecekler. Acele etmeyeceğiz. Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek" demişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

TAKIMIN EN ÖNEMLİ SİLAHISIN

Teknik direktör Abdullah Avcı da "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. Karadeniz devinin kurmayları, 24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'da başka taliplerinin de olduğunu düşünerek işi sıkı tutuyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Kuzey'in Kralı ile sürekli temas halinde olan bordo- mavili yöneticilerin, "Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

ORTALAMA 2.23 OLMUŞTU

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle Trabzonspor'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’un kurmayları Sörloth ile yakın temasta! Gel yine kral ol

Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo- mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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