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Trabzonspor'da gövde gösterisi

Bordo-mavililer, rakiplerine göre bu sezon elini çok çabuk tuttu. Fırtına, Peres ve Gervinho’yla erkenden şova başlarken, ardından Hamsik ve Koita ile adeta gövde gösterisi yaptı. Ezeli rakipleri , ve ise çok daha yavaş hareket ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'da gövde gösterisi

Fırtına, Koita ile 54 yıllık tarihindeki 155. yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz devi ardından Hamsik ve Koita'yı bitirdi.

SLOVAKLAR İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, 18 futbolcu ile Brezilyalı olurken, bu oyuncuları 8 isim ile Slovaklar takip etti. ile 8. kez Slovak bir futbolcu ile anlaşan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5'er oyuncuyu renklerine bağladı.

AHMET AĞAOĞLU 31'E ULAŞTI

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 31 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.

IBRAHIMA YATTARA ZİRVEDE

Dönemin başkan tarafından alınan Yattara, 2003-04 ve 2010-11 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.

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