Trabzonspor'da gövde gösterisi

Fırtına, Koita ile 54 yıllık tarihindeki 155. yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz devi ardından Hamsik ve Koita'yı bitirdi.

SLOVAKLAR İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, 18 futbolcu ile Brezilyalı olurken, bu oyuncuları 8 isim ile Slovaklar takip etti. Marek Hamsik ile 8. kez Slovak bir futbolcu ile anlaşan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5'er oyuncuyu renklerine bağladı.

AHMET AĞAOĞLU 31'E ULAŞTI

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 31 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.

IBRAHIMA YATTARA ZİRVEDE

Dönemin başkan Özkan Sümer tarafından alınan Yattara, 2003-04 ve 2010-11 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.