Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

Son dakika transfer haberi: 'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

Son dakika transfer haberi: 'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Sörloth için bekleme kararı almıştı. İşte Norveçli futbolcuda ve Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeler... ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Koita hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği Alexander Sörloth için de açık konuştu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

UĞURCAN ÇAKIR'I İSTEYEN ÇOK

Ağaoğlu, bu sözlerle Temmuz'un ilk iki haftasının kritik olduğunu işaret ederken, Abdullah Avcı da açıklamasında, "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. "Uğurcan'ı isteyenler yüksek kalibreli kulüpler' EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ahmet Ağaoğlu da görüşmeler olduğunu doğruladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

Bordomavililerin patronu, "Uğurcan'ı transfer etmek isteyen kulüpler, yüksek kalibreli kulüpler. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. Bu kulüplerin de hemen hemen hepsi, EURO 2020'den sonra transferlerini gerçekleştirme düşüncesinde" şeklinde konuştu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

ORTALAMA 2.23'E YÜKSELMİŞTİ

Sörloth, geçen sezon lig, Avrupa kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 49 maçta ürettiği 33 golle 'a önemli katkı sağladı. 25 yaşındaki santrforun ardından forvete transfer edilen Afobe 5, Djaniny ise 8 kez fileleri havalandırabildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

Bir önceki sezon 34 maçta 76 gol atan bordo- mavililer, bu sezon 40 maçta 50 gol kaydederek forvette sıkıntı yaşadı. Fırtına, geçen sezonu maç başına 2.23 gibi yüksek bir gol ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon 1.25 ortalamada kaldı.

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