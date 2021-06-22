Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Sörloth beklentisi! 10 gün içinde...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Koita hamleleriyle transfer dönemine hızlı giriş yapan bordo-mavililerde Ağaoğlu, camianın geleceğini merakla beklediği Alexander Sörloth için de açık konuştu.

24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Fırtına'nın patronu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek. Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'I İSTEYEN ÇOK

Ağaoğlu, bu sözlerle Temmuz'un ilk iki haftasının kritik olduğunu işaret ederken, Abdullah Avcı da açıklamasında, "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı. "Uğurcan'ı isteyenler yüksek kalibreli kulüpler' EURO 2020 sonrasında Uğurcan Çakır'ın da ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ahmet Ağaoğlu da görüşmeler olduğunu doğruladı.