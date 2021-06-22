Flavio’ya 4 kulüp talip

Fırtına'nın kiralık listesine koyduğu Brezilyalı Flavio'ya hemen 4 kulüp talip oldu. Giresunspor, Altay, Kayserispor ve Adana Demirspor'un 25 yaşındaki orta sahayı kiralamak için bordo-mavili yöneticilerle temasa geçtiği öğrenilirken bu transferle ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Kiralık listesinde yer alan bir diğer oyuncu Diabate için ise henüz bir teklif gelmediği ifade edildi.

ÖNCE DIŞ SONRA İÇ

Bordo-mavili takımda dış transfer çalışmalarının tamamlanmasından sonra içe odaklanılacak. İlk etapta mukavelesi gelecek sezon sonunda sona erecek Edgar'ın sözleşmesi opsiyon maddesi kullanılarak uzatılacak. 27 yaşındaki Portekizli stoperin şartları da iyileştirilecek. Ardından takımda en az kazanan oyunculardan bir tanesi olan Serkan Asan'ın sözleşmesinde de bir iyileştirme yapılması hedefleniyor.