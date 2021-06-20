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Son dakika TS haberleri | 'in en hazırı Trabzonspor

'de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, transfer şovla açılış yaptı. Bordo mavililer sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayırırken kadrosuna , , ve gini isimleri kattı. Fırtına, sezon öncesinde 'en hazır takım' görüntüsü verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 14:26
Son dakika TS haberleri | Süper Lig'in en hazırı Trabzonspor

Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor , yeni sezon planlaması ve yaptığı transfer hamleleriyle rakiplerine önemli fark attı. Teknik direktör yönetiminde kadro çalışmalarına çok erkenden başlayan Bordo-Mavililer, lig biter bitmez ve hamleleri ile bombaları patlattı.

Devamında 'in transferini bitiren Fırtına, son olarak 'ya imzayı attırdı. Sağ bek, forvet, kanat ve orta alanı güçlendiren Karadeniz ekibinde, satış listesi de çok önceden hazırlanmıştı.

İyi teklif gelmesi halinde , ve 'ı satmayı planlayan Trabzonspor, bu üçlüden toplam 30 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

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Fırtına'nın transferde yaptığı bu hamleler, rakiplerinin durumuna bakıldığında daha da önemli hale geliyor. Çünkü 'un 3 büyük kulübün de henüz teknik direktör bile belli değil. Üstelik 'de seçim süreci var.

Mevcut durumda, şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerinin çok önünde olan Trabzonspor, yeni sezon kampına ciddi avantajla başlayacak.

HEDEF SERİ GALİBİYETLER

28 Haziran'da 'nde topbaşı yapacak olan Trabzonspor, sonrasında 4-5 Temmuz'da 'da kampa girecek. Bu sürece kadar yabancı forvet takviyesini de gerçekleştirmeyi hedefleyen Bordo Mavililer, sonrasında yüzde 100 hazır kadrosuyla 'e seri galibiyetlerle başlamak istiyor.

Fırtına, kadrosuna kattığı 4 yabancı oyuncuya da bonservis bedeli ödemedi. Gervinho ve Hamsik ile yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret üzerinden sözleşme yapılırken, Gervinho'ya senelik 650 bin Euro, Slovak yıldıza da 700 bin Euro imza parası verilecek. Bruno 'in maaşı 1.2 milyon Euro, Koita'nın ise önümüzdeki sezon için 1 milyon 150 bin Euro... Peres'e 500 bin Euro, Koita'ya da 333 bin Euro imza parası ödenecek. 4 oyuncunun yıllık garanti ücretlerinin toplamı: 5 milyon 350 bin Euro. İmza paraları ise 2 milyon 183 bin Euro'ya denk geliyor.

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