Fırtına'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, kulüp dergisine konuştu. Hayallerinin Trabzonspor'u şampiyon görmek olduğunu söyleyen genç futbolcu, bu konuda şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırmış takım vardı. Zaten bu sezon başı da biraz sendeledi ama gerçekten Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra takım çok güzel bir ivme yakaladı. Dışarıdan görüldüğü üzere şehir şampiyonluğa biraz aç. Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Şu an tek hedefimiz gelecek sezonun planlamasında. Trabzonspor camiasını, Trabzon şehrini şampiyon görmek istiyorum.

ANNEMİN GÖZLERİ DOLDU

Annesinin Trabzonlu olduğunu ve kendisini her zaman yurtdışında izlemek istediğini kaydeden Özdemir, "Buranın haberini aldığımda ve anneme ilk haber verdiğimde gerçekten gözleri doldu, müthiş bir sevinç yaşadı. Hala her gün telefonla konuştuğumuzda benimle ne kadar gurur duyduğunu ve Trabzonspor'a ne kadar yakıştığımı söylüyor" dedi.

TAKIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

"Geçenlerde galibiyet fotoğrafımızın altına Hugo 'watchdog' diye yorum atmıştı. Yanlışım yoksa 'bekçi köpeği' tarzında bir anlamı var onun. Ben oynadığım her takımın bekçi köpeğiyimdir. Yani savunmayı rahatlatırım, hücuma takımımı çıkartırım, takımı hazırlarım, dinlendiririm, yeri gelir öndekiler daha az koşsun diye ben arkada daha çok performans sarf ederim. Busquets'i örnek alıyorum."

EN BÜYÜK FAKTÖR ABDULLAH AVCI

Bordo-mavili takıma gelmesindeki en büyük faktörlerden birinin Abdullah Avcı olduğunu ifade eden Berat, bu konuya ilişkin şöyle konuştu: "Bunu kendisine de söyledim. O da gerçekten çok teşekkür etti bana. Abdullah hoca olsun ekibi olsun çok dolu, çok etkili, çok dominant bir ekip. Kendisi de çok dominant bir hoca. Açıkçası buraya gelene kadar bilimden bu kadar yararlanıldığını bilmiyordum."

VİRÜSÜ TRABZONSPOR İLE ATLATTIM

Berat, transfer süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Haberi de alınca evde karantinadaydım. O zaman öğrendim böyle bir sürecin geliştiğini ve ciddi olunduğunu. Havalara uçtum, herkesi arıyorum, evin küçük bir bahçesi vardı bağırıyorum, Trabzonspor maçlarını izliyorum. Hatta o dönem virüsü çok hafif atlattım. Hafif atlatmamın sebebini de Trabzonspor'a bağlıyorum."