Hoş geldin Koita

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Bruno Peres, Gervinho ve Hamsik'e imza attırarak şov yapan Trabzonspor, Koita'yı da bitirdi. Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fırtına'nın listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncu dün resmen açıklandı. Karadeniz devi, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Koita'ya bu sezon 1 milyon 100 bin euro, gelecek sezon 1 milyon 150 bin euro, 2023-24 futbol sezonu için ise 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyecek.

1 MİLYON EURO İMZA PARASI

Koita'ya ayrıca her sezon için 333 bin euro, yani toplam 1 milyon euro imza parası ödenecek. Menajerlik ücreti de yıllık yüzde 7 olacak. Kasımpaşa'dan önce Montpellier, Lens, Le Havre, Caen ve Blackburn formalarını giyen 1.86 boyundaki futbolcu yeni sezonda bordo-mavililer için ter dökecek. Kanatlarda da oynayabilen Koita geçen sezon 9 maçta 4 gol kaydetmiş ve yaşanan anlaşmazlıklar sonucu kadro dışı kalmış, sonra affedilmişti. Başarılı futbolcu, Abdullah Avcı'nın verdiği program çerçevesinde çalışmalarını tatilde de sürdürüyor.

4. YABANCI OLDU

Lig bittikten sonra ailesiyle tatil yapan Koita bireysel olarak çalışmalarını da aksatmadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren 30 yaşındaki Gineli, Fırtına'nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 4. yabancı oyuncu oldu.

2016-17 sezonunda Blackburn Rovers'tan 320 bin euro'ya Kasımpaşa'ya transfer olan Koita, İstanbul ekibiyle çıktığı 112 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Gine Milli Takımı'nda ise 4 kez oynadı.