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gol kralına talip oldu! Makaric hamlesi

Son dakika transfer haberi: Forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim girdi. 'da geçen sezon formasıyla 25 gol kaydeden 25 yaşındaki golcü oyuncu için nabız yoklanıyor. basınında çıkan haberlere göre ile yollarını ayıran ile 'yı gönderen da 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Milan Makaric hamlesi

'da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Bordo-mavililerin adı dünyaca ünlü Dzeko, Sörloth, Diego Costa, Mame Diouf gibi golcülerle anılırken basını listeye 'i de soktu. Scout ekibinin radarına takılan Sırp Ligi'nin gol kralı formasıyla bu sezon 25 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Milan Makaric hamlesi

Abdullah Avcı, 'marka' isim üzerinde durmaya devam ederken önüne gelen bu çarpıcı istatistiklere karşı da durmadı. Deneyimli çalıştırıcının geniş rotasyonlu kadro istediği biliniyor. Bu sebeple Makaric'e onay verdiği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Milan Makaric hamlesi

KONTRATI SÜRÜYOR

tam bir ceza alanı golcüsü. Net kafa vuruşları haricinde her iki ayağını da eşit seviyede kullanabilmesi sebebiyle durdurulması zor bir forvet oyuncusu. Aynı zamanda 10 numara hatta merkez orta saha oynayacak kadar da teknik olan Makaric bu farklı özellikleriyle Abdullah Avcı'nın beğenisini kazandı. 25 yaşındaki forvetin kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 1.5 milyon euro. Kontratında son senesine girdiği için daha düşük bir bedelle transfer edilme ihtimali bulunuyor. yönetimi bu transfer için düğmeye bastı.

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