Tarbzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: TFF'yi bekliyoruz

Bordo-mavili kulübün Divan Kurulu toplantısında konuşan Ahmet Ağaoğlu önemli konulara değindi. Taraftarın en çok merak ettiği konu tabii ki transferlerdi. Ağaoğlu "2.5 ay önce çalışmalarımıza başlamıştık. 3 oyuncuyu renklerimize kattık. 3-4 oyuncu daha gelecek. Ancak. TFF'nin almış olduğu 8+6 yabancı kuralı şu anda biraz elimizi kolumuzu bağladı. Kulüpler Birliği kararın değişmesi yönünde isteğini TFF'ye bildirdi. Biz de sonucunu bekliyoruz. Bu sırada Abdullah Avcı ile de görüştük. Planlarımızı ciddi şekilde değiştirebileceğimiz bir tablo ortaya çıktı" dedi. Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "1 ya da 2 yabancı transferi daha yapacağız. Ardından yeril transfere yönelmek zorundayız. TFF'nin yabancı kuralını açıklamasının ardından istediğimiz 19 yaşındaki yerli bir futbolcu için kapıyı 3.5 milyon euro'dan açtılar"

GELİR KAYBIMIZ YÜZDE 70'E VARDI

Başkan Ahmet Ağaoğlu pandemi döneminde önemli gelir kaybı yaşadıklarını kaydetti. Başkan Ağaoğlu "Her sektör gibi biz de pandemiden olumsuz şekilde etkilendik. Gelir kaybımız neredeyse yüzde 70. Çünkü seyirci hasılatımız sıfıra indi. Ürün satışlarında yarı yarıya düşüş var. Sponsorlu gelirleri yüzde 40 geriledi. Olumsuz eleştirilere de saygım var ama pandeminin ağır şartları düşünülerek kulübün mali yapısı değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

2010-11 sezonu tartışılmaz

"O sezonla ilgili insanların anlamadığı sportif ceza farklıdır, hukukun ve mahkemelerin verdiği ceza farklıdır. Bir maçta rakibe sert girersiniz 3-5 maç ceza yersiniz. Bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsanız 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010- 11 sezonunda sportif suç işlenmiştir. Cezası UEFA tarafından verilmiştir. Trabzonspor açısından bu konunun tartışılacak bir tarafı kalmamıştır. Kesinleşmiş şike vardır. Cezası UEFA'nın kayıtlarında vardır. CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi de verilen cezaları onaylanmıştır.

7 YIL SONRA BORÇ KALMAZ

"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma çok değerli. Trabzonspor olarak baktığımızda ödenebilir bir takvime oturdu anlaşmamız. 2+7 yıllık anlaşmamız. 9 yıllık süreç içinde yapılandırmış olduğumuz borçları ödeyebiliriz. Böylece 7 yıl sonunda belki de erkenden kulübümüz borçsuz bir hüviyete kavuşacak"

KULÜBÜN BORCU: 1 MİLYAR 192 BİN TL

Trabzonspor'un Divan Kurulu'nda kulübün borcu da açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören kulübün mali durumuyla ilgili raporu okudu. Gerçekleşen gelir ve giderler sonucunda oluşan mali tabloya göre kulübün net borcunun 1 milyar 192 bin 419 TL olduğu açıklandı.

YENİ YUSUF'LAR ÖMÜR'LER BULALIM

Divan Başkanı Ali Sürmen kulübün geleneklerinin korunması ve mali yapısının düzelmesi için altyapının büyük önem taşıdığını söyledi. Sürmen "Yeni Yusuf'lar, Abdülkadir Ömür'ler, Uğurcan'lar bulmalıyız" dedi. Sürmen, Türkiye genelinde de genç çocukların Trabzon'u tercih etmeleri için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.