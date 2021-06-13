Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

Karadeniz devi gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu kuruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor dahilinde çalışmalar yürütülürken sıra en önemli mevki olarak görülen forvete geldi. Trabzonspor sağ beke Bruno Peres'i almıştı.
Karadeniz devi gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu kuruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor dahilinde çalışmalar yürütülürken sıra en önemli mevki olarak görülen forvete geldi. Trabzonspor sağ beke Bruno Peres'i almıştı.
Aynı zamanda sol bek de oynayabilen tecrübeli oyuncu ile birlikte kanada Gervinho transfer edilmişti.Ardından da dünyaca ünlü yıldız Marek Hamsik kadroya katılmıştı. Şimdi 'nokta atışı' golcü transferiyle takımın omurgası kurulmuş olacak.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon transfer edilen Benik Afobe'den memnun kalmamıştı. Oyuncu ile yollar ayrılmıştı. Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban gibi alternatifleri olan usta hoca daha 'net' vuruşları olan bir golcü istiyor.