Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

Son dakika transfer haberleri: 'da golcü operasyonu! , , ve listede

Son dakika spor haberi: , ve ’i bitiren bordo-mavililer gözünü golcü transferine çevirdi. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen 'da yönetim 4 aday belirledi. Fırtına listesine , , ve 'u ekledi. İşte 4 yıldızın transferinde son durum...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

Karadeniz devi gelecek sezon şampiyonluk için kadrosunu kuruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor dahilinde çalışmalar yürütülürken sıra en önemli mevki olarak görülen forvete geldi. sağ beke 'i almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

Aynı zamanda sol bek de oynayabilen tecrübeli oyuncu ile birlikte kanada transfer edilmişti.Ardından da dünyaca ünlü yıldız kadroya katılmıştı. Şimdi 'nokta atışı' golcü transferiyle takımın omurgası kurulmuş olacak.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen sezon transfer edilen Benik Afobe'den memnun kalmamıştı. Oyuncu ile yollar ayrılmıştı. Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban gibi alternatifleri olan usta hoca daha 'net' vuruşları olan bir golcü istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

Top ceza sahasına girdiğinde Avcı'nın isteği Mario Gomez, Bafetimbi Gomis, gibi meşin yuvarlağı direkt içeri vuracak biri. Bu sebeple de Karadeniz devi macera aramıyor 'marka' isimlere gidiyor. Menajer önerileri, scout ekibinin çalışması ve Avcı'nın raporu birleştirildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

ALEXANDER SÖRLOTH
Norveçli yıldız, bordo-mavili taraftarların gözdesi. Uğruna yüzbinlerce mesaj yollandı. RB Leipzig'de aradığını bulamayan 25 yaşındaki forvet henüz net bir karar verebilmiş değil. Bir yanı Bundesliga'da kalmak isterken diğer tarafı tarih yazdığı 'a dönmeyi planlıyor. Trabzonspor'un 1 numaralı adayı olan Sörloth için görüşmeler sürüyor. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu, Almanya'ya gittiğinden beri temasını hiç koparmadığı yıldız ismi markajına aldı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

DIEGO COSTA
Bir döneme damga vuran sırayla Türk takımlarına öneriliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a teklif edilen 32 yaşındaki futbolcu şimdi de 'un önüne konuldu. Kariyeri boyunca oynadığı her takımda derin izler bırakan Diego Costa yılbaşından beri kulüpsüz durumda. Yönetim kendilerine sunulan yıldız ismi Abdullah Avcı'ya iletti. Usta hoca, Diego Costa'yı beğense de son durumuyla güven vermiyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

EDIN DZEKO
'a önerilen bir başka isim de ... Boşnak yıldız, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinnho'nun planları arasında yok. Tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki yıldız forvetin ismi de Abdullah Avcı'nın önüne gitti. Usta çalıştırıcının Dzeko ismine sıcak yaklaştığı kaydedildi. Bordomavili yönetim, yıldız ismin şartlarını araştırıyor. Dzeko'nun maaş beklentisi 3 milyon Euro'nun üzerinde. Avcı deneyimli forvet istediği için şartlar zorlanabilir.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

MAME DIOUF
Karadeniz temsilcisinin gündemine giren sürpriz isim oldu. Daha önce Beşiktaş'ın da ilgilendiği 33 yaşındaki futbolcu ile dirsek teması kuruldu. Fırtına şu anda menajerler seviyesinde görüşmelerini sürdürüyor. Görüşülen diğer isimlerin transfer edilememesi durumunda Diouf ile pazarlıklar hızlanacak. Geçen sezon Hatayspor formasıyla 38 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan yıldız oyuncu da kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Resmi teklif bekliyor.

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