Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da golcü operasyonu! Alexander Sörloth, Diego Costa, Edin Dzeko ve Mame Diouf listede

Top ceza sahasına girdiğinde Avcı'nın isteği Mario Gomez, Bafetimbi Gomis, Alexander Sörloth gibi meşin yuvarlağı direkt içeri vuracak biri. Bu sebeple de Karadeniz devi macera aramıyor 'marka' isimlere gidiyor. Menajer önerileri, scout ekibinin çalışması ve Avcı'nın raporu birleştirildi.





ALEXANDER SÖRLOTH

Norveçli yıldız, bordo-mavili taraftarların gözdesi. Uğruna yüzbinlerce mesaj yollandı. RB Leipzig'de aradığını bulamayan 25 yaşındaki forvet henüz net bir karar verebilmiş değil. Bir yanı Bundesliga'da kalmak isterken diğer tarafı tarih yazdığı Trabzonspor'a dönmeyi planlıyor. Trabzonspor'un 1 numaralı adayı olan Sörloth için görüşmeler sürüyor. Özellikle başkan Ahmet Ağaoğlu, Almanya'ya gittiğinden beri temasını hiç koparmadığı yıldız ismi markajına aldı.



