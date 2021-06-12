Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transferde Umut Meraş atağı! İstenen bonservis...

Son dakika spor haberi: 'dan transferde Umut Meraş atağı! İstenen bonservis...

'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, daha önce de nabız yokladığı Umut Meraş için yeniden atağa kalkamaya hazırlanıyor. TFF'nin açıkladığı yabancı sınırlaması nedeniyle Trabzonspor, sol bek pozisyonunu milli yıldız ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transferde Umut Meraş atağı! İstenen bonservis...

, daha önce nabız yokladığı Umut Meraş için bir hamle daha yapacak. Özellikle Futbol Federasyonu'nun ilk 11'de 8 yabancı futbolcunun oynayabileceği açıklamasının ardından Umut, sol bek transferinde öncelik kazandı.

Fransa'nın kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. 1.5 milyon euro öneren bordo- mavili yönetim, bu rakamı biraz daha yükseltebilir. Bir yandan da Umut Meraş'ın menajeriyle temaslar sürüyor.

TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Futbol hayatına Türkiye'de devam etmek isteyen Umut konusunda sorun yaşamayan Trabzonspor, Fransız ekibini ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 27 maçta 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Karadeniz devi ile 49 maça çıkan ve fileleri 33 kez sarsan Sörloth, müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leipzig formasını 36 kez giydi ve sadece 6 kez kez gol atabildi.

SON DAKİKA