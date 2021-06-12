Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transferde Umut Meraş atağı! İstenen bonservis...

Trabzonspor, daha önce nabız yokladığı Umut Meraş için bir hamle daha yapacak. Özellikle Futbol Federasyonu'nun ilk 11'de 8 yabancı futbolcunun oynayabileceği açıklamasının ardından Umut, sol bek transferinde öncelik kazandı.

Fransa'nın Le Havre kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. 1.5 milyon euro öneren bordo- mavili yönetim, bu rakamı biraz daha yükseltebilir. Bir yandan da Umut Meraş'ın menajeriyle temaslar sürüyor.



TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR

Futbol hayatına Türkiye'de devam etmek isteyen Umut konusunda sorun yaşamayan Trabzonspor, Fransız ekibini ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, bu sezon 27 maçta 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.



Karadeniz devi ile 49 maça çıkan ve fileleri 33 kez sarsan Sörloth, müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Leipzig formasını 36 kez giydi ve sadece 6 kez kez gol atabildi.