Son dakika Trabzonspor haberi: Gökhan İnler'den Marek Hamsik'e büyük övgü!

Trabzonspor yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle gövde gösterisi yapıyor.

Bordo-mavililer yeni sezon öncesi kadrosunu Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik ile güçlendirdi.

Hamsik transferi Avrupa basını tarafındanda manşetlere taşındı.

GÖKHAN İNLER'DEN HAMSİK YORUMU

Gökhan İnler, Hamsik'in muazzam bir transfer olduğunu belirterek yaptığı açıklamada "Transfer öncesinde Marek ile konuştuk. Trabzonspor taraftarını napoli taraftarına benzetiyor. Yeniden ateşli bir taraftarın önünde şampiyonluğa oynayacak olmak çok heyecanlandırdı Marek'i. Avrupa'nın aktif futbol oynayan en iyi 10 oyuncusundan biri. Muazzam transfer" ifadelerini kullandı.

Gökhan İnler, Marek Hamsik ile Napoli'de berabere forma giymişti.