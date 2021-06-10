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Son dakika haberi: 'den 'e büyük övgü!

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor; , ve ile kadrosunu güçlendirdi. Bir dönem 'de Hamsik ile birlikte oynayan , Slovak oyuncu ile ilgili özgü dolu ifadeler kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:40
Son dakika Trabzonspor haberi: Gökhan İnler'den Marek Hamsik'e büyük övgü!

yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle gövde gösterisi yapıyor.

Bordo-mavililer yeni sezon öncesi kadrosunu , ve ile güçlendirdi.

Hamsik transferi basını tarafındanda manşetlere taşındı.

GÖKHAN İNLER'DEN HAMSİK YORUMU

, Hamsik'in muazzam bir transfer olduğunu belirterek yaptığı açıklamada "Transfer öncesinde ile konuştuk. Trabzonspor taraftarını taraftarına benzetiyor. Yeniden ateşli bir taraftarın önünde şampiyonluğa oynayacak olmak çok heyecanlandırdı Marek'i. Avrupa'nın aktif futbol oynayan en iyi 10 oyuncusundan biri. Muazzam transfer" ifadelerini kullandı.

Gökhan İnler, Marek Hamsik ile Napoli'de berabere forma giymişti.

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