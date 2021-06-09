Haberler Trabzonspor 12 yabancıya yükselecek

12 yabancıya yükselecek

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda , Gervinho ve 'i kadrosuna katan yönetimi, ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita için de geri sayımda. Böylece yabancı sayısı 12'ye yükselecek , TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
12 yabancıya yükselecek
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda , Gervinho ve 'i kadrosuna katan yönetimi, ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita için de geri sayımda. Böylece yabancı sayısı 12'ye yükselecek , TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.
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