12 yabancıya yükselecek

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Peres, Gervinho ve Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor yönetimi, Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita için de geri sayımda. Böylece yabancı sayısı 12'ye yükselecek Fırtına, TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve bu doğrultuda Peres, Gervinho ve Hamsik'i kadrosuna katan Trabzonspor yönetimi, Kasımpaşa ile sözleşmesi bittikten sonra takıma katılması beklenen Koita için de geri sayımda. Böylece yabancı sayısı 12'ye yükselecek Fırtına, TFF'nin 8+6 olarak açıkladığı ancak kulüplerin 1 yıl daha ertelenmesini talep ettiği yabancı kuralının nihai karara bağlanmasını bekleyecek.