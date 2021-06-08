Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Marek Hamsik'i resmen açıkladı!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'in ardından flaş bir transfere daha imza attı.

Bordo-mavili kulüp, Göteborg'un Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik'le 2 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

İşte Hamsik'in sözleşme detayları:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

FORMA NUMARASI 17

Slovak yıldızın Trabzonspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Marek Hamsik'in 17 numaralı formayı terleteceği öğrenildi.