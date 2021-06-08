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Son dakika transfer haberi: 'un gündeminde var

Son dakika transfer haberi: 'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da gündem transfer... Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer, teknik direktör 'nın isteği doğrultusunda transfer girişimlerini sıklaştırdı. Fırtına'da gündeme gelen son isim ise Polonyalı forvet ... Trabzonspor 28 yaşındaki golcüyü renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 14:54
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündeminde Jakub Swierczok var

Yeni sezona güçlü kadro ile girmek isyen 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer bol alternatifli kadro kurmak için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündeminde Jakub Swierczok var

Bulgar medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip Ludogorets'te forma giyen 'u renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde Piast Gliwice'de kiralık forma giyen Polonyalı forvet, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündeminde Jakub Swierczok var

Haberde Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon 'da Piast Gliwice formasıyla dikkat çeken Swierczok, ligde, kupada ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 28 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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