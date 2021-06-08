Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un gündeminde Jakub Swierczok var

Yeni sezona güçlü kadro ile girmek isyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer bol alternatifli kadro kurmak için düğmeye bastı.

Bulgar medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde Piast Gliwice'de kiralık forma giyen Polonyalı forvet, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.