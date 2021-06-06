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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan harekatı!

Teknik direktör 'nın raporuna göre kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden Trabzonspor'da gözler transferine çevrildi. En az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan bordo-mavililer gündemine sürpriz bir ismi aldı. , geçtiğimiz sezon performansıyla 'ne damga vuran için harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 19:23 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 19:29
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Jakub Swierczok harekatı!

ve 'ya imza attırarak transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un durmaya niyeti yok. mevkisine öncelik veren bordo-mavililerde operasyon 4 koldan devam ediyor. ve isimlerinden sonuç alamayan Trabzonspor yönetimi listesine sürpriz bir ismi aldı.

YENİ GÖZDE JAKUB SWIERCZOK!
Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Trabzonspor'un, geçtiğimiz sezonu ekibi 'de geçiren için devreye girdiği iddia edildi. 'nda da oynayan 28 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 'da 23 maça çıkan Jakub Swierczok 15 gol ve 3 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

Golcü futbolcu, santrfor mevkisinin haricinde bölgesinde de görev yapabiliyor.

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